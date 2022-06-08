Меркель не бачить своєї провини у тому, що Росія напала на Україну

Червень, 08 в 7:37

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час першого інтерв’ю з моменту відставки заявила, що не звинувачує себе в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це розповіла Ангела Меркель в інтерв’ю Spiegel.

Відповідаючи на питання, чи могла вона зробити більше для відвернення війни в Україні, Меркель сказала: “Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти”.

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– Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії – я вже вважаю, що ця ситуація є значною трагедією, – чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання, – сказала вона.

Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

– Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною, – зазначила Меркель і додала, що без Мінських домовленостей, на її думку, ситуація в Україні була б ще більш критичною.

Те саме, наголосила колишня канцлерка Німеччини, стосується і її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

– Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це не буду, – сказала Меркель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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