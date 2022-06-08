Червень, 08 в 0:46

Україні не слід вважати, що країни Заходу нам щось винні, щодо постачання зброї. При цьому слід бути вдячним щонайменше за те, що вже нам надали наші партнери.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Він прокоментував проблему із затягуванням постачань зброї з боку країн Заходу.

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– Давайте будемо мати на увазі, що Європа різна. Є країни, які стоять спільно з нами пліч-о-пліч, є країни, які спостерігають за цими речами. І це відома всім річ, тут я не відкрию сьогодні якоїсь новини. Те, що стосується вашого висловлювання, що вони там “затримуються” – треба мати на увазі, що нам ніхто нічого не зобов’язаний. Ця допомога, яку ми отримуємо від усіх країн, нам треба дякувати, що вона на сьогоднішній день є … Якби не було допомоги наших партнерів, нам було б вкрай, вкрай важко. Ми вважаємо, що нам всі винні, а це трошечки не так. Нам допомагають, допомога йде майже кожного дня, але це не є подарунками нам, – сказав Олексій Данілов.

Він додав, що президент Володимир Зеленський щоденно веде перемовини про постачання Україні зброї від різних країн.

Секретар РНБО зазначив, що українським Збройним силам наразі дійсно не вистачає важкого озброєння для ефективної оборони від ворога.

Крім того, за його словами, армія Росії не є слабкою, тому слід звернути увагу, що після відсутності успіхів у кількох областях України ворог змінив тактику.

– Ми бачимо, що після того, як їм тут дали по зубах в Київській, Чернігівській, Сумській областях, звідки вони посунули, сьогодні у них нова тактика: вони гатять артилерією зранку до вечора… Ми маємо справу з другою армією світу і не треба тут хизуватись, що вони якісь слабкі, недолугі, слухайте, вони так само вже навчились на цій війні воювати, – сказав Олексій Данілов.

Він наголосив, що допомога від міжнародних партнерів йде в Україну щоденно, але слід пам’ятати, що Україна має близько 1,2 тис. км фронту.

– Легко не буде, тому що в цій війні кожна країна має свої інтереси. Ми маємо на це зважати, маємо це аналізувати і ми маємо це чітко собі уявляти, – додав Олексій Данілов.

Він також зазначив, що Європа дуже строката у своєму ставленні до війни в Україні.

Олексій Данілов також прокоментував оформлення союзу між Україною, Великою Британією та Польщею.

– Це питання, мабуть, більше до президента нашої країни, який безпосередньо веде і відповідає, згідно з нашою Конституцією, за міжнародні справи та за військові справи. Я прихильник того, щоб цей союз був якомога швидше. Щобільше, я вважаю, що він має бути ще максимально розширений, і не обмежиться цими трьома країнами, – сказав він.

Олексій Данілов також прокоментував дружні зносини України з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, якому напередодні намагались оголосити вотум недовіри, втім, без успіху.