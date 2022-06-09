В Запорожской области начались стычки между коллаборантами за власть
В Запорожской области на оккупированных россиянами территориях среди коллаборантов начались стычки.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире одного из украинских телеканалов.
— Несмотря на все заявления оккупантов, Запорожская область остается и всегда будет частью Украины. Случаи коллаборации только единичны, а те, кто решил помогать врагу, уже начали об этом жалеть. Из-за жажды наживы и власти среди коллаборантов начались стычки, — отметил он.
По словам Старуха, о появлении столкновений свидетельствуют случаи с подрывами и взрывами на оккупированных территориях.
Глава Запорожской ОВА утверждает, что в области произошла ротация оккупационных войск. Так, с начала недели на временно оккупированных территориях было отмечено резкое уменьшение количества оккупационных войск.
– Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели проводят ротацию. Вместо тех, кто совершал беспредел на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из ДНР, — говорит он.
Кроме того, Старух обратил внимание на курортный сезон, который в этом году провалился из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он подчеркнул, что это большая проблема, потому что жители Бердянска, Приморска, Кирилловки жили с курортного сезона.
– Туда приезжали миллионы людей на отдых. Сейчас во время войны никакого курортного сезона не будет. Его отсутствие усложнит экономическую ситуацию на этих территориях, – добавил глава ОВА.
Основной причиной, что сезон не открыт, есть большая опасность и непредсказуемость враждебных сил.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
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