Червень, 08 в 22:07

У Запорізькій області на окупованих росіянами територіях серед колаборантів почалися сутички.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух ефірі одного з українських телеканалів.

– Попри всі заяви окупантів, Запорізька область залишається і завжди буде частиною України. Випадки колаборації тільки поодинокі, а ті хто вирішив допомагати ворогові, вже почали про це шкодувати. Через спрагу наживи та влади, серед колаборантів почалися сутички, – зазначив він.

За словами Старуха, про появу сутичок свідчать випадки з підривами та вибухами на окупованих територіях.

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Голова Запорізької ОВА стверджує, що в області відбулася ротація окупаційних військ. Так, з початку тижня на тимчасово окупованих територіях було помічено різке зменшення кількості окупаційних військ.

– Виявилося, що ворожі сили з кінця минулого тижня проводять ротацію. Замість тих, хто здійснював безчинства на окупованих територіях, на територію зайшли свіжі сили, переважно вихідці з ДНР, – каже він.

Крім того, Старух звернув увагу на курортний сезон, який цього року провалився через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Він наголосив, що це велика проблема, бо жителі Бердянська, Приморська, Кирилівки жили з курортного сезону.

– Туди приїжджали мільйони людей на відпочинок. Зараз, під час війни, ніякого курортного сезону не буде. Його відсутність ускладнить економічну ситуацію на цих територіях, – додав голова ОВА.

Основною причиною, що сезон не відкритий, є велика небезпека і непередбачуваність ворожих сил.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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