Украина начинает готовиться к самому сложному в истории отопительному сезону – Шмыгаль

Июнь, 07 в 17:24

Отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным в истории Украины, поскольку российские войска разрушили более 200 котельных и очень сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой. Правительство сегодня создает штаб, который будет в ежедневном режиме заниматься подготовкой к отопительному сезону. Возглавит его министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, – подчеркнул глава правительства.

Среди задач штаба – сбалансирование системы, ремонт, оперативное решение всех проблем и коммуникация между всеми уровнями. К его работе, по словам Шмыгаля, привлекаются местные власти, теплопоставщики, представители регулятора и Нафтогаз.

– Нашими специалистами уже сделаны первые расчеты, чтобы понять, сколько нам нужно газа и угля, а также какие ремонтные работы необходимо провести. Российские войска разрушили более 200 котельных, повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ, сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций. Ущерб энергетической инфраструктуры уже достиг десятков миллиардов гривен. Поэтому правительство делает все, чтобы этой зимой все украинцы были со светом и теплом, – заверил премьер.

Шмигаль добавил, что ремонтные уже начались, где это возможно, и сегодня по поводу теплоснабжения в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке уже точно можно сказать, что они будут с теплом зимой.

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Глава Кабмина рассказал о ситуации с запасами газа, которые на сегодняшний день достаточны:

– По состоянию на 1 июня, в наших подземных хранилищах хранится уже 10 млрд кубометров газа. Это на 7,5%, или на 700 млн кубов больше, чем, например, средние показатели 2014-2018 годов.

В то же время, просчитывается сразу несколько сценариев развития событий, чтобы быть максимально готовыми к зиме.

– Добычу газа в текущем году оцениваем от 16 до 19 млрд кубов. Потребление – от 21 до 24 млрд кубов. Соответственно часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем. Сегодня даем поручение НАК Нафтогаз, чтобы к началу отопительного сезона в наших газохранилищах было по меньшей мере 19 млрд кубических метров голубого топлива, – сказал Шмигаль.

Ранее Кабмин цену на газ для ТЭЦ, ОСМД и других производителей тепла зафиксировал на уровне 7 400 грн за тысячу кубометров, что позволит властям на местах во время отопительного сезона не повышать тарифы для населения.