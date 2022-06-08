Україні потрібна допомога в накопиченні газу до опалювального сезону – Вітренко

Червень, 08 в 9:37

Українському газовому сектору, який демонструє стійкість та надійність навіть в умовах війни, потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону.

Про це повідомив голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре. Ми показуємо свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд куб. м газу. За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд, – пояснив він, виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі.

За словами Вітренка, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій. Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках лендлізу.

Зараз дивляться

Юрій Вітренко також додав, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів знищені російськими ракетами. Нафтобази, нафтова інфраструктура, на жаль, значно пошкоджені.

Але Україна продовжує видобувати, зберігати і транспортувати газ. За словами Вітренка, деякі сміливі європейські компанії з початку війни навіть завезли деякі обсяги газу на зберігання до наших підземних газосховищ.