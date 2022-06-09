Июнь, 09 в 12:50

По состоянию на 9 июня возросла угроза ракетных обстрелов Одесской и Николаевской областей из акватории Черного моря.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Угрозу, в частности, представляет группировка Черноморского флота РФ, которая постоянно маневрирует и перегруппировывается.

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По словам Сергея Братчука, в акватории Черного моря есть несколько надводных и одна подводная российская лодка с крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр на борту.

– Именно отсюда и поступает угроза не только для Одессской области, но и для соседних областей. Прежде всего, для Николаевской, – отметил представитель оперативного штаба Одесской ОВА.

Напомним, что, согласно данным Оперативного командования Юг, в готовности к нанесению ударов на бортах трех надводных и одного подводного кораблей РФ находятся 28 ракет типа Калибр.

Кроме того, группировки разнородных сил Черноморского флота РФ сейчас проводят учения на безопасном расстоянии от украинского побережья.

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