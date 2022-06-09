Для Одеської та Миколаївської областей зросла загроза з моря – ОВА

Червень, 09 в 12:50

Станом на 9 червня зросла загроза ракетних обстрілів Одеської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Загрозу, зокрема, становить угруповання Чорноморського флоту РФ, яке постійно маневрує та перегруповується.

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За словами Сергія Братчука, в акваторії Чорного моря є кілька надводних та один підводний російський човен із крилатими ракетами морського базування типу Калібр на борту.

– Саме звідси й надходить загроза не лише для Одещини, а й для сусідніх областей – передусім для Миколаївської, – зазначив речник оперативного штабу Одеської ОВА.

Нагадаємо, що за даними Оперативного командування Південь, у готовності до завдання ударів на бортах трьох надводних та одного підводного кораблів РФ перебувають 28 ракет типу Калібр.

Крім того, угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту РФ нині проводять навчання на безпечній відстані від українського узбережжя.

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