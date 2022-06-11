Армия РФ готовится к наступлению на Славянск с двух направлений
Российские военные готовятся к наступлению на Славянск Донецкой области сразу по двум направлениям.
Об этом сообщили 11 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Подготовка войск идет на Славянском и Лиманском направлениях.
На последнем направлении, чтобы пойти в наступление на Славянск и Северск, российские захватчики, в частности, перегруппировывают войска, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Имеют успех штурмовые действия оккупантов на направлении Пасека – Богородичное.
В настоящее время армия РФ пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
Напомним, что накануне российские войска добились частичного успеха и во время наступления в направлении Новотошковского – Орехового на Северодонецком направлении.
По состоянию на 11 июня армия РФ закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Вадим Лях