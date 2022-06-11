Июнь, 11 в 7:50

Российские военные готовятся к наступлению на Славянск Донецкой области сразу по двум направлениям.

Об этом сообщили 11 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Подготовка войск идет на Славянском и Лиманском направлениях.

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На последнем направлении, чтобы пойти в наступление на Славянск и Северск, российские захватчики, в частности, перегруппировывают войска, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Имеют успех штурмовые действия оккупантов на направлении Пасека – Богородичное.

В настоящее время армия РФ пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Напомним, что накануне российские войска добились частичного успеха и во время наступления в направлении Новотошковского – Орехового на Северодонецком направлении.

По состоянию на 11 июня армия РФ закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Вадим Лях