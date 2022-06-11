Армія РФ готується до наступу на Слов’янськ із двох напрямків

Червень, 11 в 7:50

Російські військові готуються до наступу на Слов’янськ Донецької області одразу з двох напрямків.

Про це 11 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Підготовка військ триває на Слов’янському та Лиманському напрямках.

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На останньому напрямку, щоб піти в наступ на Слов’янськ та Сіверськ, російські загарбники, зокрема, перегруповують війська, поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Мають успіх окупанти, вдаючись до штурмових дій на напрямку Пасіка – Богородичне.

Нині армія РФ намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

Нагадаємо, що напередодні російські війська досягли часткового успіху й під час наступу в напрямку Новотошківського – Оріхового на Сєвєродонецькому напрямку.

Станом на 11 червня армія РФ закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Вадим Лях