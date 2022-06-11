“Больная фантазия”: в ОВА опровергли информацию о блокировке Азота в Северодонецке
Украинские военные удерживают промзону и уничтожают российскую армию в Северодонецке Луганской области.
Так, на информацию о блокировке завода Азот в городе отреагировал руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
– А еще что можете придумать, лживые рашисты?! Информация о блокировке завода Азот – ложь, которую распространяют российские пропагандисты.
Все описанные ими “детали” – больная фантазия Мирошника, – прокомментировал распространенную так называемым послом “ЛНР” в России Родионом Мирошником информацию Сергей Гайдай.
Руководитель области призвал людей доверять только официальной информации.
Отметим, что 11 июня так называемый посол “ЛНР” в России Родион Мирошник заявил, что на заводе Азот в Северодонецке находятся до 400 украинских военных.
Кроме того, по его словам, там могут находиться до 500 мирных граждан, скрывавшихся от обстрелов в бомбоубежище завода.
Напомним, что 10 июня российские захватчики обстрелом повредили железнодорожное депо объединения Азот, а еще раньше – несколько промышленных цехов.
Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов в городе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Луганская ОВА