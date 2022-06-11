Июнь, 11 в 14:17

Украинские военные удерживают промзону и уничтожают российскую армию в Северодонецке Луганской области.

Так, на информацию о блокировке завода Азот в городе отреагировал руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

– А еще что можете придумать, лживые рашисты?! Информация о блокировке завода Азот – ложь, которую распространяют российские пропагандисты. Все описанные ими “детали” – больная фантазия Мирошника, – прокомментировал распространенную так называемым послом “ЛНР” в России Родионом Мирошником информацию Сергей Гайдай.

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Отметим, что 11 июня так называемый посол “ЛНР” в России Родион Мирошник заявил, что на заводе Азот в Северодонецке находятся до 400 украинских военных.

Кроме того, по его словам, там могут находиться до 500 мирных граждан, скрывавшихся от обстрелов в бомбоубежище завода.

Напомним, что 10 июня российские захватчики обстрелом повредили железнодорожное депо объединения Азот, а еще раньше – несколько промышленных цехов.

Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов в городе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Луганская ОВА