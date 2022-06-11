“Хвора фантазія”: в ОВА спростували інформацію про блокування Азоту в Сєвєродонецьку

Червень, 11 в 14:17

Українські військові утримують промзону та знищують російську армію в Сєвєродонецьку Луганської області.

Так на інформацію про блокування заводу Азот у місті відреагував керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– А ще що можете вигадати, брехливі рашисти?! Інформація про блокування заводу Азот – цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти. Усі описані ними “деталі” – хвора фантазія Мірошника, – прокоментував поширену так званим послом “ЛНР” у Росії Родіоном Мірошником інформацію Сергій Гайдай.

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Керівник області закликав людей довіряти лише офіційній інформації.

Зауважимо, що 11 червня так званий посол “ЛНР” у Росії Родіон Мірошник заявив, що на заводі Азот у Сєвєродонецьку перебувають до 400 українських військових.

Крім того, за його словами, там можуть перебувати до 500 мирних громадян, які ховалися від обстрілів у бомбосховищі заводу.

Нагадаємо, що 10 червня російські загарбники обстрілом пошкодили залізничне депо об’єднання Азот, а ще раніше – кілька промислових цехів.

Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів у місті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Луганська ОВА