Вернем все, включая Арабатскую стрелку: Подоляк о финале войны

Июнь, 11 в 16:13

Украина будет продолжать бороться за южные районы, временно оккупированные российскими военными.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что наше государство вернет под свой контроль все территории, включая Арабатскую стрелку.

— Относительно юга в целом. Мы точно будем его деблокировать. Мы точно вернем назад все свои города. Мы точно не проиграли юг, – заверил он.

Также Подоляк отметил, что Украина помнит обо всех людях, которые страдают от российских оккупантов на временно захваченных территориях.

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Так, всем известно о преступлениях России, которая не выпускает людей, арестовывает украинцев, создает репрессивные органы. Но Подоляк подчеркнул, что украинские военные точно вернут Юг Украины.

Кроме того, советник главы Офиса президента добавил, что финал войны России против Украины – это деоккупация всех территорий, включая юг. Но для этого украинцы должны быть сплоченными.

Фото: Генштаб ВСУ