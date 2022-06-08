Россия начала отвод своих войск с позиций на южном направлении — ISW
Требует проверки
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Российские силы начали отвод своих войск с позиций в Запорожской области.
Об этом сообщает Институт по изучению войны ISW.
По данным аналитиков, оккупанты решили поступить так по двум причинам:
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- либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы;
- либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.
Но в ISW в настоящее время не могут подтвердить местонахождение этих сил.
Кроме того российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном (ныне контролируемом Украиной) берегу реки Ингулец.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW