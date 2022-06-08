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Факты / Украина

Россия начала отвод своих войск с позиций на южном направлении — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
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Россия начала отвод своих войск с позиций на южном направлении — ISW
Фото: Depositphotos

Российские силы начали отвод своих войск с позиций в Запорожской области.

Об этом сообщает Институт по изучению войны ISW.

По данным аналитиков, оккупанты решили поступить так по двум причинам:

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  • либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы;
  • либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

Но в ISW в настоящее время не могут подтвердить местонахождение этих сил.

Кроме того российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном (ныне контролируемом Украиной) берегу реки Ингулец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ISW

Источник: УНИАН
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