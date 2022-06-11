Повернемо все, включно з Арабатською стрілкою: Подоляк про фінал війни

Червень, 11 в 16:13

Україна продовжуватиме боротися за південні райони, які тимчасово окупували російські військові.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що наша держава поверне під свій контроль всі території, включно з Арабатською стрілкою.

– Щодо півдня загалом. Ми точно будемо його деблокувати. Ми точно заберемо назад всі свої міста. Ми точно не програли південь, – запевнив він.

Також Подоляк зауважив, що Україна пам’ятає про всіх людей, які потерпають від російських окупантів на тимчасово захоплених територіях.

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Так, всім відомо про злочини Росії, яка не випускає людей, заарештовує українців, створює репресивні органи. Але Подоляк наголисив, що українські військові точно повернуть Південь України.

Крім того, радник керівника Офісу президента додав, що фінал війни Росії проти України – це деокупація всіх територій, включно з півднем. Але для цього українці повинні бути згуртованими.

Фото: Генштаб ЗСУ