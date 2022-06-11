Пришел отдохнуть с семьей: на пляже Одесщины мужчина взорвался на мине

Июнь, 11 в 20:09

На пляжах Одесской области на мине взорвался мужчина, желавший отдохнуть.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

– Премия Дарвина ищет своих лауреатов на пляжах Одесщины. Взорвавшись на мине во время отдыха, погиб человек, – написал он.

По его словам, в воде и на пляжах находятся как вражеские мины, так и украинские.

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Кроме того, в горсовете Одессы сообщили, что инцидент произошел, когда на море пришла отдыхать семья.

– Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью, — сообщили в городском совете.

Подробности трагедии устанавливаются, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Сергей Братчук в очередной раз призвал не ходить к воде и морю, потому что это пространство заминировано.

Источники: Sergey Bratchuk, Одеса. Офіційно