Июнь, 11 в 17:30

С начала широкомасштабного наступления России на территории Украины украинские пиротехники обнаружили более 123 тыс. взрывоопасных предметов.

По предварительным оценкам Министерства внутренних дел, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании.

— Работа пиротехников осложняется еще и тем, что оккупанты оставили немало минно-взрывных заграждений с минами-ловушками и ложными целями, — сообщили в министерстве.

В то же время в МВД добавляется, что специалисты должны работать медленно, потому что из-за ускорения может произойти подрыв, угрожающий самим пиротехникам.

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— Несмотря на такую ​​опасность, наши пиротехники безотлагательно в течение нескольких минут после обстрелов боеприпасами с кассетными элементами обезвреживают их, чтобы не пострадали люди. Остается риск еще и для проводящих полевые работы, — рассказали в пресс-центре ведомства.

При этом фиксируется немало случаев, когда фермеры, большинство из которых в Киевской или Черниговской области, подрывались на минах.

В МВД отметили, что разминирование идет не только на суше, но и в воде. Так, с помощью подводных дронов украинские саперы ищут взрывчатки в водоемах.

Неделю назад, 4 июня, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказывал, что в результате полномасштабного нападения российской армии заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами около 300 тыс. кв. м – половина территории Украины. По его оценке, для разминирования украинских территорий понадобится от 7 до 10 лет.