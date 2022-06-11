Прийшов відпочити із сім’єю: на пляжі Одещини чоловік підірвався на міні
На пляжах Одеської області на міні підірвався чоловік, який хотів відпочити.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
– Премія Дарвіна шукає своїх лауреатів на пляжах Одещини. Підірвавшись на міні під час відпочинку, загинула людина, – написав він.
За його словами, у воді та на пляжах знаходяться як ворожі міни, так і українські.
Крім того, у міськраді Одеси повідомили, що інцидент трапився, коли на море прийшла відпочивати родина.
– Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям, – повідомили у міській раді.
Наразі подробиці трагедії встановлюються, на місці інциденту працює слідчо-оперативна група.
Сергій Братчук вчергове закликав не ходити до води та моря, бо цей простір заміновано.
Джерела: Sergey Bratchuk, Одеса. Офіційно