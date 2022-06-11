Июнь, 11 в 13:41

Война в Украине – это противостояние между возможным, в котором нуждаются украинцы и многие люди в мире, и невозможным, за которое так отчаянно борется Россия.

РФ стремится сделать невозможным свободное и самостоятельное существование Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Азиатского саммита по безопасности Диалог Шангри-Ла.

— Российское руководство стремится отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности ту систему международного права, которая у нас есть сегодня. И хочет вернуться к жизни XIX века или даже раньше, когда невозможно было обеспечить гармоничное развитие и благополучие миллиардов людей. РФ хочет лишить народы мира уверенности в свободе судоходства, уверенности в этой базовой свободе мира и процветания в каждом уголке нашей планеты, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что Россия начала против Украины, пытаясь вернуть мир в старые времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения.

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По его словам, мир должен сломать способность РФ и любой другой страны блокировать моря и уничтожать свободу судоходства.

— Если речь идет о санкциях, то нам нужны санкции. Если речь идет о симметричных мерах по ограничению обслуживания российских кораблей, то нам нужны эти меры. Россия должна чувствовать, что ее воинственная политика будет иметь последствия и для нее самой, — добавил президент.

Также Владимир Зеленский призвал обеспечить реформу Организации Объединенных Наций, чтобы все страны соблюдали международное право. Он убежден: если бы эта реформа уже состоялась, можно было бы ответить на любую агрессию.