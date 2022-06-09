Отсидеться не получится: Зеленский заявил о ценностном кризисе в мире

Июнь, 09 в 16:34

Мир оказался в условиях сразу нескольких глобальных кризисов – продовольственного, энергетического и ценностного, последний часто называют геополитическим. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объяснил, в чем он заключается.

– Нет таких правительств и стран, международных организаций, которые не понимали бы глобальных угроз от российской агрессии. Но есть и такие, которые считают, что могут отсидеться, не реагировать на происходящее. Это и есть проблема ценности, а не геополитики. О геополитике говорят тогда, когда не хотят признавать, что отказываются от ценностей, – подчеркнул глава государства.

В этом контексте Зеленский поблагодарил ОЭСР за то, что она остается принципиальной и действительно готова защищать ценности, потому что именно на основе ценностей возможны устойчивое развитие и устойчивость прогресса.

– Это было правильное решение, когда вы свернули сотрудничество с РФ и прекратили процесс присоединения ОЭСР, когда вы закрыли офис организации в Москве. Это должно быть примером для других международных организаций, — считает президент Украины.

По его словам, когда год назад Украина предупреждала мир об угрозе со стороны РФ, ее никто не слышал.

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– Мир долго не признавал важность Украины и вес наших предупреждений. Но РФ всегда знала, что несколько шагов против нашего государства, и их последствия ощутят на всех континентах. Именно поэтому России необходим контроль над Украиной, поэтому это базовый интерес мира – помогать защищать Украину. Нужно как можно быстрее закончить эту войну, чтобы можно было гарантировать надежность снабжения продовольствием через Черное море, – подчеркнул он.

Поэтому, по его мнению, против РФ должны быть применены долгосрочные болезненные санкции именно на глобальном уровне, поскольку никто не знает, какие кризисы еще готовит Кремль.