Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Отсидеться не получится: Зеленский заявил о ценностном кризисе в мире

Валентина Летяк, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Мир оказался в условиях сразу нескольких глобальных кризисов – продовольственного, энергетического и ценностного, последний часто называют геополитическим. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объяснил, в чем он заключается.

– Нет таких правительств и стран, международных организаций, которые не понимали бы глобальных угроз от российской агрессии. Но есть и такие, которые считают, что могут отсидеться, не реагировать на происходящее. Это и есть проблема ценности, а не геополитики. О геополитике говорят тогда, когда не хотят признавать, что отказываются от ценностей, – подчеркнул глава государства.

В этом контексте Зеленский поблагодарил ОЭСР за то, что она остается принципиальной и действительно готова защищать ценности, потому что именно на основе ценностей возможны устойчивое развитие и устойчивость прогресса.

– Это было правильное решение, когда вы свернули сотрудничество с РФ и прекратили процесс присоединения ОЭСР, когда вы закрыли офис организации в Москве. Это должно быть примером для других международных организаций, — считает президент Украины.

По его словам, когда год назад Украина предупреждала мир об угрозе со стороны РФ, ее никто не слышал.

Сейчас смотрят

– Мир долго не признавал важность Украины и вес наших предупреждений. Но РФ всегда знала, что несколько шагов против нашего государства, и их последствия ощутят на всех континентах. Именно поэтому России необходим контроль над Украиной, поэтому это базовый интерес мира – помогать защищать Украину. Нужно как можно быстрее закончить эту войну, чтобы можно было гарантировать надежность снабжения продовольствием через Черное море, – подчеркнул он.

Поэтому, по его мнению, против РФ должны быть применены долгосрочные болезненные санкции именно на глобальном уровне, поскольку никто не знает, какие кризисы еще готовит Кремль.

– Что будет, если она применит оружие массового поражения, если в результате российских ударов возникнет угроза, например, для источников питьевой воды, или угроза радиационного или химического загрязнения бассейна Черного моря, а значит, и части Средиземного? – с таким риторическим вопросом обратился Зеленский к ОЭСР.

Читайте
Мы можем остановить шантаж Путина: Зеленский обратился к самым влиятельным лидерам

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка