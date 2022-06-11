Червень, 11 в 13:41

Війна в Україні -це протистояння між можливим, якого потребують українці і багато людей у ​​світі, і неможливим, за яке так відчайдушно бореться Росія.

РФ прагне унеможливити вільне та самостійне існування України. Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Азійського саміту з безпеки Діалог Шангрі-Ла.

– Російське керівництво прагне відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема, ту систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні. І хоче повернутися до життя ХІХ століття або навіть раніше, коли неможливо було забезпечити гармонійний розвиток та благополуччя мільярдів людей. РФ хоче позбавити народи світу впевненості у свободі судноплавства, впевненості у цій базовій свободі миру та процвітання у кожному куточку нашої планети, – наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що Росія розпочала проти України, намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів та життя людей не мали жодного значення.

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За його словами, світ повинен зламати здатність РФ та будь-якої іншої країни блокувати моря та знищувати свободу судноплавства.

– Якщо йдеться про санкції, то нам потрібні санкції. Якщо йдеться про симетричні заходи щодо обмеження обслуговування російських кораблів, то нам потрібні ці заходи. Росія має відчувати, що її войовнича політика матиме наслідки і для неї самої, – додав президент.

Також Володимир Зеленський закликав забезпечити реформу Організації Об’єднаних Націй, щоб усі країни дотримувалися міжнародного права. Він переконаний: якби ця реформа вже відбулася, то можна було б відповісти на будь-яку агресію.