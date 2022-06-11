Июнь, 11 в 15:59

Российские оккупанты начали осознавать, что их отправляют в Украину на смерть, и мечтают сбежать с полномасштабной войны, хотя бы и в тайгу.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват телефонных разговоров российских захватчиков, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о разговоре одного из оккупантов со своей матерью, во время которого он пожаловался, что уже не надеется выбраться с войны живым.

Сейчас смотрят

По словам путинского солдата, командование вряд ли захочет выводить их из Украины, поскольку тогда всплывет правда о преступлениях РФ, совершенных против украинцев.

Военный РФ, находясь на территории Харьковской области, также рассказал матери о запланированной атаке на превосходящие силы украинских войск и о желании сбежать.

– В бой отправляют, 20 человек. Там нет разницы – первый-второй. Мы поедем туда на смерть. Там стоит батальон, а у нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, оттуда не выйдем. 1 000 человек или 30. Им просто нет смысла нас оттуда выводить. И подполковника нашего. Потому что все всплывет, что они здесь делали. Как они здесь делали, куда они стреляли. Всех давно уже продали. И дорогу продали. Я просто думаю собраться и уйти. Просто тупо уйти по лесам. В тайге не найдут, – заявил оккупант.

Недавно ГУР Минобороны публиковало данные, что российские оккупанты боятся участвовать в боях на территории Украины и разрабатывают планы побега.

В то же время в городе Мелитополь (Запорожская область) рашисты срочно ищут холодильники для хранения тел убитых путинских солдат.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ