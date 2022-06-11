Червень, 11 в 15:59

Російські окупанти почали усвідомлювати, що їх відправляють в Україну на смерть, та мріють утекти з повномасштабної війни, хоча б і в тайгу.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення телефонних розмов російських загарбників, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про розмову одного з окупантів зі своєю матір’ю, під час якої він поскаржився, що вже не сподівається вибратися з війни живим.

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За словами путінського солдата, командування навряд чи захоче виводити їх з України, оскільки тоді спливе правда про злочини РФ, вчинені проти українців.

Військовий РФ, перебуваючи на території Харківської області, також розповів матері про заплановану атаку на переважаючі сили українських військ і про бажання втекти.

– У бій відправляють, 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1 000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все спливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть, – заявив окупант.

Нещодавно ГУР Міноборони публікувало дані, що російські окупанти бояться брати участь у боях на території України та розробляють плани втечі.

Водночас у місті Мелітополь (Запорізька область) рашисти терміново шукають холодильники для зберігання тіл вбитих путінських солдатів.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ