Июнь, 07 в 18:47

Российские оккупанты боятся участвовать в военных действиях на территории Украины и разрабатывают планы побега из нашего государства.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Во время этого разговора путинский солдат из Калининграда пожаловался, что его военное подразделение не выводят из зоны активных боевых действий в Украине. Кроме того, командование не позволяет рашистам взять отпуск, поскольку понимает: большинство из них потом не вернутся на войну.

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Судя по разговору, заменить личный состав в армии РФ могут лишь частично или же вообще оставить солдат в Украине без ротации еще на три месяца или дольше.

В связи с этим оккупант решил написать рапорт на увольнение из армии РФ, поскольку боится дальше воевать из-за обстрелов и угрозы смерти.

– Мы уже больше сюда не поедем. Потому что наше командование уже не хочет больше сюда ехать. Командир сказал, что больше калининградские войска сюда ездить не будут, – заявил оккупант.

Во время разговора он также вспомнил, как попал на территорию Украины. По словам рашиста, командование не предупредило российских военных из Калининграда, куда их отправляют.

Оккупант добавил, что все это вызывает недовольство у путинских солдат, и они пытаются самостоятельно сбежать через границу в РФ.

– Нам не сказали, что мы едем в Украину. Нам сказали, что вы едете в командировку в поля “на Чехова” (полигон в Подмосковье, — Ред.). Говорят, у вас есть 40 минут, чтобы загрузиться. В самолете уже сказали, что мы едем в Украину. Мне сказали, что если приедет 79 полк сюда, то мы, вероятно, вместе с ним пойдем в наступление в сторону Харькова. Здесь большинство сами отказываются и уже пытаются сбежать самовольно через границу в Россию, — отметил оккупант.

Он объяснил, что вместе с другими солдатами даже подготовил план такого бегства из Украины.

– Сейчас 10 человек и Урал готовятся…. В случае любой хр*ни сразу в Урале выскочить и ехать в сторону Белгорода. Там уже и канистру солярки набрали, поставили в кузов. Я с ними поговорил, меня по дороге подхватят, – сообщил детали плана оккупант.

Он добавил, что российское командование сочтет это диверсией. Однако есть пример других солдат, один из которых бежал в РФ, сдал автомат и поехал домой. И против него в РФ до сих пор не открыли дело.

Недавно украинская разведка публиковала разговор оккупанта с матерью о порядках в российской армии, массовом мародерстве, изнасиловании несовершеннолетней девочки.

По данным СБУ, путинские солдаты воруют все, что видят, не гнушаются даже магнитиками с холодильников.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ