Июнь, 09 в 13:30

В городе Мелитополь (Запорожская область), временно захваченном войсками РФ, рашисты срочно ищут дополнительные холодильники для хранения тел убитых путинских солдат.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, тел оккупантов настолько много, что местный мясокомбинат, переоборудованный под морг, ими переполнен. Именно поэтому возникла потребность в холодильниках.

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– Оккупационная “администрация” Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Известно, что переоборудованный под морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать “груз 200”, — отмечается в сообщении.

Так, 6 июня рашисты прибыли на мелитопольское предприятие “Арон-М”, где изучили холодильные камеры. В конце концов российские военные сочли их пригодными для переоборудования в морг.

А руководство предприятия поставили перед фактом “временного использования” холодильных камер “на безвозмездной основе” для хранения тел погибших во время боев путинских солдат.

По данным разведки, сейчас в Мелитополь активно свозят трупы российских захватчиков, погибших в боях на направлении Пологи – Гуляйполе. Для хранения тел ищут холодильники, чтобы скрыть реальные потери от населения РФ.

– Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение тел убитых связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому практикуется так называемая “дозированная” отправка тел в РФ и максимальное растягивание этого процесса во времени, – объяснили в разведке.

На днях появилась информация, что в Мелитопольском районе Запорожской области российские захватчики покинули почти все блокпосты, поскольку боятся наступления украинских войск.

В самом Мелитополе усугубляется гуманитарный кризис, продукты подорожали в 3-5 раз, нет централизованного снабжения медикаментами. Кроме того, продолжается информационная блокада из-за отключения украинских мобильных операторов.

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Источник: ГУР Минобороны Украины