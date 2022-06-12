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Факты / Украина

Бой за Северодонецк продолжается, россияне готовят наступление на Лиманском направлении – Генштаб

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
війна в україні

Российские захватчики готовят наступление на Лиманском направлении. А на Славянском украинские военные отразили попытки врага атаковать.

Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Предпринимает меры по подготовке к наступлению, — отметили в Генштабе.

В то же время на Славянском направлении украинские защитники успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

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Российские оккупанты пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом Северодонецк. Боевые действия в населенном пункте продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и осуществлять обстрелы подразделений Сил обороны.

Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

Кроме того, россияне безуспешно штурмовали позиции украинских военных в направлении Старицы и Рубежного Харьковской области.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили атаки россиян сразу возле трех населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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