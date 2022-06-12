Июнь, 12 в 19:21

Российские захватчики готовят наступление на Лиманском направлении. А на Славянском украинские военные отразили попытки врага атаковать.

Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

– На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Предпринимает меры по подготовке к наступлению, — отметили в Генштабе.

В то же время на Славянском направлении украинские защитники успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

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Российские оккупанты пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом Северодонецк. Боевые действия в населенном пункте продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и осуществлять обстрелы подразделений Сил обороны.

Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

Кроме того, россияне безуспешно штурмовали позиции украинских военных в направлении Старицы и Рубежного Харьковской области.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили атаки россиян сразу возле трех населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Фото: Генштаб ВСУ