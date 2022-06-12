Червень, 12 в 19:21

Російські загарбники готують наступ на Лиманському напрямку. А на Слов’янському українські військові відбили спроби ворога атакувати.

Про це свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України.

– На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу, – зазначили у Генштабі.

Водночас на Слов’янському напрямку українські захисники успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

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Російські окупанти намагаються подолати опір українських військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк. Бойові дії у населеному пункті тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

Під час спроби відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Крім того, росіяни безуспішно штурмували позиції українських військових у напрямку Стариці та Рубіжного Харківської області.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили атаки росіян одразу біля трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ