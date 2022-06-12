Июнь, 12 в 14:13

Жительницу Бахмута Донецкой области подозревают в госизмене из-за сотрудничества с представителем одного из силовых ведомств России.

Как установили следователи, женщина по своей воле передавала силовику координаты мест дислокации Вооруженных сил Украины и военной техники в городе.

Начиная с мая, таких фактов зафиксировано 14.

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Координаты подозреваемая передавала через интернет-приложения.

В ближайшее время ей должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что накануне Служба безопасности Украины обезвредила российских агентов в Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях.

Один из агентов снимал на видео объекты мобильной связи и перемещение украинских военных подразделений в Днепре, чтобы помочь оккупантам корректировать ракетные обстрелы по городу.

Материалы мужчина передавал одному из прокремлевских блоггеров, имеющему более 300 тыс. подписчиков. Последний был его “связным” в РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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