Сотрудничали с мая: жительница Бахмута передавала в РФ координаты ВСУ
Жительницу Бахмута Донецкой области подозревают в госизмене из-за сотрудничества с представителем одного из силовых ведомств России.
Как установили следователи, женщина по своей воле передавала силовику координаты мест дислокации Вооруженных сил Украины и военной техники в городе.
Начиная с мая, таких фактов зафиксировано 14.
Координаты подозреваемая передавала через интернет-приложения.
В ближайшее время ей должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что накануне Служба безопасности Украины обезвредила российских агентов в Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях.
Один из агентов снимал на видео объекты мобильной связи и перемещение украинских военных подразделений в Днепре, чтобы помочь оккупантам корректировать ракетные обстрелы по городу.
Материалы мужчина передавал одному из прокремлевских блоггеров, имеющему более 300 тыс. подписчиков. Последний был его “связным” в РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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