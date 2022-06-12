Співпрацювали з травня: жителька Бахмута передавала в РФ координати ЗСУ

Червень, 12 в 14:13

Жительку Бахмута Донецької області підозрюють у держзраді через співпрацю з представником одного із силових відомств Росії.

Як встановили слідчі, жінка з власної волі передавала силовику координати місць дислокації Збройних сил України та військової техніки в місті.

Починаючи з травня, таких фактів зафіксовано 14.

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Координати підозрювана передавала через інтернет-застосунки.

Найближчим часом їй мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що напередодні Служба безпеки України знешкодила російських агентів у Дніпропетровській, Донецькій та Житомирській областях.

Так, один із агентів знімав на відео об’єкти мобільного зв’язку та переміщення українських військових підрозділів у Дніпрі, щоб допомогти окупантам корегувати ракетні обстріли по місту.

Матеріали чоловік передавав одному з прокремлівських блогерів, що має понад 300 тис. підписників. Останній був його “зв’язковим” у РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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