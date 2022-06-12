Июнь, 12 в 20:02

Во время форума в Сингапуре министр обороны Китая, генерал Вэй Фэнхэ открестился от помощи РФ в войне с Украиной и обвинил США в “усугублении конфликта”.

Так, он заявил, что Китай “никогда не оказывал никакой материальной поддержки России” в том, что он назвал “украинским кризисом”.

Он добавил, что Пекин поддерживает мирные переговоры, при этом предположив, что это США и НАТО усугубили конфликт.

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– По поводу украинского кризиса – Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России. Украинский кризис еще сильнее изменил геополитический ландшафт… мир больше нельзя назвать мирным и безмятежным, – заявил он.

Также глава минобороны Китая призвал США, НАТО и РФ “провести переговоры”, не упоминая при этом Украину и не приглашая ее обсудить ее собственную судьбу.