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Факти / Світ

У Китаї відхрестилися від допомоги РФ і звинуватили США у посиленні конфлікту в Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Китаї відхрестилися від допомоги РФ і звинуватили США у посиленні конфлікту в Україні
Фото: Depositphotos

Під час форуму в Сінгапурі міністр оборони Китаю генерал Вей Фенхе відхрестився від допомоги РФ у війні з Україною і звинуватив США в “погіршенні конфлікту”.

Так він заявив, що Китай “ніколи не надавав ніякої матеріальної підтримки Росії” в тому, що він назвав “українською кризою”.

Він додав, що Пекін підтримує мирні переговори, при цьому припустивши, що це США та НАТО посилили конфлікт.

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– Щодо української кризи – Китай ніколи не надавав жодної матеріальної підтримки Росії. Українська криза ще сильніше змінила геополітичний ландшафт… світ більше не можна назвати мирним і безтурботним, – заявив він.

Також глава міноборони Китаю закликав США, НАТО та РФ “провести переговори”, не згадуючи при цьому Україну та не запрошуючи її обговорити її власну долю.

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Джерело: NYT
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