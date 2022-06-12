Червень, 12 в 20:02

Під час форуму в Сінгапурі міністр оборони Китаю генерал Вей Фенхе відхрестився від допомоги РФ у війні з Україною і звинуватив США в “погіршенні конфлікту”.

Так він заявив, що Китай “ніколи не надавав ніякої матеріальної підтримки Росії” в тому, що він назвав “українською кризою”.

Він додав, що Пекін підтримує мирні переговори, при цьому припустивши, що це США та НАТО посилили конфлікт.

Зараз дивляться

– Щодо української кризи – Китай ніколи не надавав жодної матеріальної підтримки Росії. Українська криза ще сильніше змінила геополітичний ландшафт… світ більше не можна назвати мирним і безтурботним, – заявив він.

Також глава міноборони Китаю закликав США, НАТО та РФ “провести переговори”, не згадуючи при цьому Україну та не запрошуючи її обговорити її власну долю.