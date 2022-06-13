Червень, 12 в 21:53

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що освоєння українськими військовими артилерії, яку поставили із країн Заходу, зайняло два тижні. Загалом, за його словами, Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.

– Як сказав товариш Черчілль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу, – повідомив Резніков в інтерв’ю The Economist, опублікованому 12 червня.

Він додав, що Україні потрібна допомога західних союзників у озброєнні, “причому швидко, тому що ціна будь-якої затримки вимірюється українською кров’ю”.

Зазначається, що Резніков заявив про наявність тріщин у західному альянсі, але намагався бути ввічливим, називаючи втому союзників “природною психологічною реакцією на стрес”, оскільки їхні лідери мають “зобов’язання продумувати наслідки”, а політики мають і свої “внутрішні проблеми”, про які потрібно турбуватися.

Зараз дивляться

Проте міністр наголосив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх.

– Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності… Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився і задовольняється загибеллю кількох українців, – вважає Резніков.

Міністр оборони повідомив, що український народ ніколи не піде на територіальні поступки окупантам.