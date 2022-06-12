Карта бойових дій на 12.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 12 в 9:24

12 червня українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході України.

Карта бойових дій в Україні на 12.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках активних дій ворога Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував.

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У прикордонних районах Білорусі нині триває обладнання пунктів пропуску та розгортаються додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

На Сіверському напрямку росіяни охороняють ділянку кордону з Україною в Брянській та Курській областях.

Крім того, в Бєлгородській та Курській областях продовжена дія підвищеного рівня терористичної загрози.

Загарбники обстрілюють із мінометів позиції Сил оборони в прикордонних районах.

Також агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

Системно обстрілюють позиції українських підрозділів окупанти і на Харківському напрямку.

Відкривали вогонь росіяни упродовж доби також по цивільній інфраструктурі неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля, Хрестища та завдали авіаудару в районі Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював з артилерії села Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька та Долина, а також намагається закріпитись в Богородичному. Бойові дії там тривають.

На Лиманському напрямку російські військові збільшили інтенсивність застосування реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Шипилівка й Дронівка та займаються перегрупуванням військ.

Безуспішно ворог намагається штурмувати Сєвєродонецьк. 12 червня тривають бойові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку військові РФ обстрілювали українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське.

Також ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

Однак українські військові відбили наступ росіян у районі Врубівки та в бік Миколаївки.

Довелося відійти окупантам на раніше зайняті позиції після невдалого штурму в районі Василівки.

Обстрілювала армія РФ цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на окремих напрямках ворог розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілюють підрозділи українських військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню й намагаються вести контрбатарейну боротьбу.

Під ворожим вогнем упродовж доби були населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

Втрати РФ на 12 червня 2022

особового складу – близько 32 150 (+100),

танків ‒ 1 430 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 3 484 (+18),

артилерійських систем – 715 (+3),

реактивних систем залпового вогню ‒ 226 (+4),

засобів протиповітряної оборони ‒ 97,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 582 (+3),

крилатих ракет ‒ 125,

кораблів (катерів) ‒ 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 (+7),

спеціальної техніки ‒ 54.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW