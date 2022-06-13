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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Подавление наступления врага в Северодонецке и обстрелы Харькова: что происходит на 110-й день войны (онлайн)

Подавление наступления врага в Северодонецке и обстрелы Харькова: что происходит на 110-й день войны (онлайн)

В оккупированном Мелитополе попытки ставленников Кремля устроить очередной российский “праздник” закончились взрывами в помещениях с руководством оккупантов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинские войска будут освобождать Херсон и Херсонскую область постепенно.

Директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что если война затянется, в Украину из-за границы могут не вернуться 5 миллионов украинцев.

В Генштабе ВСУ заявили, что бои за Северодонецк продолжаются, а оккупанты пытаются создать наступление на Лиманском направлении.

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00:57 - 13 июня

Около 50 диверсантов в Лисичанске, вероятно, могли передавать россиянам информацию о бойцах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Предатели. Они ходили в наши гумштабы пользоваться интернетом, чтобы сливать информацию россиянам, а затем города пылали, — написал Сергей Гайдай.

Он заявил, что СБУ совместно с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, сливалась информация об украинских военных.

— Примечательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть Starlink. Именно такие установлены во всех наших гумштабах, — отметил глава ОВА.

Сергей Гайдай сообщил, что правоохранители проверили “активность” более 50 человек, слишком живо делившихся информацией с российскими телеграмм-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах России.

— Приходили, брали гуманитарку, просили помощь — получали ее, и не выходя из штаба — предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают. За что вы сдавали своих?, — написал Сергей Гайдай.

По его словам, Служба безопасности Украины уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня.

— Сейчас в пророссийском контенте соцсетей начали распространяться сообщения-оговорки о профессиональной работе украинской спецслужбы и рекомендации по временно ограничению информаторской деятельности в ущерб Украине. Крысы боятся, Украина работает! Найдут каждого изменника!, — подытожил Сергей Гайдай.

Он также призвал украинцев к бдительности.

Источник: Сергей Гайдай

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