Подавление наступления врага в Северодонецке и обстрелы Харькова: что происходит на 110-й день войны (онлайн)

В оккупированном Мелитополе попытки ставленников Кремля устроить очередной российский “праздник” закончились взрывами в помещениях с руководством оккупантов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинские войска будут освобождать Херсон и Херсонскую область постепенно.

Директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что если война затянется, в Украину из-за границы могут не вернуться 5 миллионов украинцев.

В Генштабе ВСУ заявили, что бои за Северодонецк продолжаются, а оккупанты пытаются создать наступление на Лиманском направлении.