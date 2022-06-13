Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: один загиблий, п’ятеро поранених
м. Зеленодольськ було обстріляно системою залпового вогню Ураган, поранено 5 людей, одна людина загинула.
Про це йдеться у повідомленні Валентина Резніченко голови Дніпропетровської ОВА.
– Ворог ударив з Ураганів по житловим кварталам Зеленодольської громади.
У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені.
У Великій Костромці, попередньо, без постраждалих. Село частково без світла.
У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, – зазначив голова ОВА.
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