Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: один загиблий, п’ятеро поранених

Червень, 13 в 7:45

м. Зеленодольськ було обстріляно системою залпового вогню Ураган, поранено 5 людей, одна людина загинула.

Про це йдеться у повідомленні Валентина Резніченко голови Дніпропетровської ОВА.

– Ворог ударив з Ураганів по житловим кварталам Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені. У Великій Костромці, попередньо, без постраждалих. Село частково без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, – зазначив голова ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

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