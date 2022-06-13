Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: один загиблий, п’ятеро поранених

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: один загиблий, п’ятеро поранених

м. Зеленодольськ було обстріляно системою залпового вогню Ураган, поранено 5 людей, одна людина загинула.

Про це йдеться у повідомленні Валентина Резніченко голови Дніпропетровської ОВА.

– Ворог ударив з Ураганів по житловим кварталам Зеленодольської громади.

У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені.

У Великій Костромці, попередньо, без постраждалих. Село частково без світла.

У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, – зазначив голова ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте
Протистояння на рівні артилерійських дуелей: ЗСУ на півдні знищили російські танки та БМП

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка