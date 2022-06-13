ВСУ освободили три села в Донецкой области и продвинули участок фронта на 15 км
Несмотря на постоянные обстрелы российской артиллерии и численное преимущество врага, Вооруженным силам Украины удалось освободить три населенных пункта в Донецкой области.
– Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед, — отмечают в штабе группировки Объединенных сил.
Кроме того, наши бойцы недавно продвинули участок фронта на 15 км.
За последнее время также уничтожены два склада с российской техникой и боеприпасами.
По данным Генштаба на утро 13 июня, на Донецком направлении российские оккупанты наступают, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.
В то же время РФ несет большие потери в Украине. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 150 захватчиков, а с 24 февраля – около 32 300.