ВСУ освободили три села в Донецкой области и продвинули участок фронта на 15 км

Июнь, 13 в 15:48

Несмотря на постоянные обстрелы российской артиллерии и численное преимущество врага, Вооруженным силам Украины удалось освободить три населенных пункта в Донецкой области.

– Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед, — отмечают в штабе группировки Объединенных сил.

Кроме того, наши бойцы недавно продвинули участок фронта на 15 км.

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За последнее время также уничтожены два склада с российской техникой и боеприпасами.

По данным Генштаба на утро 13 июня, на Донецком направлении российские оккупанты наступают, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.

В то же время РФ несет большие потери в Украине. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 150 захватчиков, а с 24 февраля – около 32 300.

Фото: угруповання Об’єднаних сил