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Факти / Україна

ЗСУ звільнили три села в Донецькій області та просунули ділянку фронту на 15 км

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Донбас

Попри постійні обстріли російської артилерії та чисельну перевагу ворога Збройним силам України вдалося звільнити три населені пункти у Донецькій області.

– Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед, – наголошують в штабі угруповання Об’єднаних сил.

Окрім того, наші бійці нещодавно посунули ділянку фронту на 15 км.

Останнім часом також знищено два склади з російською технікою та боєприпасами.

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За даними Генштабу на ранок 13 червня, на Донецькому напрямку російські окупанти наступають, щоб оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Водночас РФ зазнає великих втрат в Україні. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 150 загарбників, а з 24 лютого – близько 32 300.

Фото: угруповання Об’єднаних сил

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