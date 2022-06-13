ЗСУ звільнили три села в Донецькій області та просунули ділянку фронту на 15 км

Червень, 13 в 15:48

Попри постійні обстріли російської артилерії та чисельну перевагу ворога Збройним силам України вдалося звільнити три населені пункти у Донецькій області.

– Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед, – наголошують в штабі угруповання Об’єднаних сил.

Окрім того, наші бійці нещодавно посунули ділянку фронту на 15 км.

Останнім часом також знищено два склади з російською технікою та боєприпасами.

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За даними Генштабу на ранок 13 червня, на Донецькому напрямку російські окупанти наступають, щоб оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Водночас РФ зазнає великих втрат в Україні. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 150 загарбників, а з 24 лютого – близько 32 300.

Фото: угруповання Об’єднаних сил