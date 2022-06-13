ВСУ ликвидировали 32,3 тыс. военных РФ – за сутки еще 150
С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 32 300 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.
Обновленные потери назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили восемь боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и сбили еще один вражеский самолет.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 432 (+2);
- боевые бронированные машины – 3 492 (+8);
- артиллерийские системы – 718 (+3);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 226;
- средства ПВО – 97;
- самолеты – 213 (+1);
- вертолеты – 178;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
- крылатые ракеты – 125;
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 460 (+5);
- специальная техника – 54.
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
Тем временем на Донецком направлении российские оккупанты наступают, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ