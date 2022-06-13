Июнь, 13 в 10:12

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 32 300 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

Обновленные потери назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили восемь боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и сбили еще один вражеский самолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 432 (+2);

боевые бронированные машины – 3 492 (+8);

артиллерийские системы – 718 (+3);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 226;

средства ПВО – 97;

самолеты – 213 (+1);

вертолеты – 178;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);

крылатые ракеты – 125;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 460 (+5);

специальная техника – 54.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Тем временем на Донецком направлении российские оккупанты наступают, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ