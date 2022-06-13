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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали 32,3 тыс. военных РФ – за сутки еще 150

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали 32,3 тыс. военных РФ – за сутки еще 150

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 32 300 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

Обновленные потери назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили восемь боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и сбили еще один вражеский самолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 432 (+2);
  • боевые бронированные машины – 3 492 (+8);
  • артиллерийские системы – 718 (+3);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 226;
  • средства ПВО – 97;
  • самолеты – 213 (+1);
  • вертолеты – 178;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
  • крылатые ракеты – 125;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 460 (+5);
  • специальная техника – 54.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Тем временем на Донецком направлении российские оккупанты наступают, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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