Июнь, 14 в 8:06

14 июня российские военные закрепляются в селе Видродження Донецкой области.

Частичного успеха оккупантам удалось добиться благодаря обстрелам из артиллерии позиций украинских войск в районе этого населенного пункта.

Под огнем вражеской артиллерии находятся позиции ВСУ также в районах Новолуганского и Бахмута.

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Штурмовые действия в направлении Видродження – Вершины по состоянию на 14 июня продолжаются.

Напомним, что российские военные пытаются закрепиться и в Северодонецке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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