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Факты / Украина

Оккупанты закрепляются в селе Видродження Донецкой области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

14 июня российские военные закрепляются в селе Видродження Донецкой области.

Частичного успеха оккупантам удалось добиться благодаря обстрелам из артиллерии позиций украинских войск в районе этого населенного пункта.

Под огнем вражеской артиллерии находятся позиции ВСУ также в районах Новолуганского и Бахмута.

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Штурмовые действия в направлении Видродження – Вершины по состоянию на 14 июня продолжаются.

Напомним, что российские военные пытаются закрепиться и в Северодонецке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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