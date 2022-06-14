Оккупанты закрепляются в селе Видродження Донецкой области
Фото: Генштаб ВСУ
14 июня российские военные закрепляются в селе Видродження Донецкой области.
Частичного успеха оккупантам удалось добиться благодаря обстрелам из артиллерии позиций украинских войск в районе этого населенного пункта.
Под огнем вражеской артиллерии находятся позиции ВСУ также в районах Новолуганского и Бахмута.
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Штурмовые действия в направлении Видродження – Вершины по состоянию на 14 июня продолжаются.
Напомним, что российские военные пытаются закрепиться и в Северодонецке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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