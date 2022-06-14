Окупанти закріплюються в селі Відродження на Донеччині
Фото: Генштаб ЗСУ
14 червня російські військові закріплюються в селі Відродження Донецької області.
Часткового успіху окупантам вдалось досягти завдяки обстрілам з артилерії позицій українських військ у районі цього населеного пункту.
Під вогнем ворожої артилерії перебуваються позиції ЗСУ також у районах Новолуганського та Бахмута.
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Штурмові дії в напрямку Відродження – Вершини станом на 14 червня тривають.
Нагадаємо, що російські військові намагаються закріпитися і в Сєвєродонецьку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.
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