Окупанти закріплюються в селі Відродження на Донеччині

Червень, 14 в 8:06

14 червня російські військові закріплюються в селі Відродження Донецької області.

Часткового успіху окупантам вдалось досягти завдяки обстрілам з артилерії позицій українських військ у районі цього населеного пункту.

Під вогнем ворожої артилерії перебуваються позиції ЗСУ також у районах Новолуганського та Бахмута.

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Штурмові дії в напрямку Відродження – Вершини станом на 14 червня тривають.

Нагадаємо, що російські військові намагаються закріпитися і в Сєвєродонецьку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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