Июнь, 14 в 8:53

Российские оккупанты заминировали побережье реки Ингулец на Криворожском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, захватчики заминировали рубеж в пределах Давыдового Брода – Калининского.

Между тем в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, что на Николаевском направлении, враг развернул до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии.

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На Южнобужском направлении военные РФ удерживают занятые рубежи и прилагают все усилия, чтобы не допустить контрнаступательных действий украинских защитников.

Напомним, что берег реки Ингулец россияне минируют уже не в первый раз.

Десять дней назад оккупанты, чтобы помешать наступлению ВСУ, миновали побережье на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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