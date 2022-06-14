Россияне снова заминировали берег реки Ингулец
Российские оккупанты заминировали побережье реки Ингулец на Криворожском направлении.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, захватчики заминировали рубеж в пределах Давыдового Брода – Калининского.
Между тем в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, что на Николаевском направлении, враг развернул до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии.
На Южнобужском направлении военные РФ удерживают занятые рубежи и прилагают все усилия, чтобы не допустить контрнаступательных действий украинских защитников.
Напомним, что берег реки Ингулец россияне минируют уже не в первый раз.
Десять дней назад оккупанты, чтобы помешать наступлению ВСУ, миновали побережье на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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