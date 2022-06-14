Росіяни знову замінували берег річки Інгулець

Червень, 14 в 8:53

Російські окупанти замінували узбережжя річки Інгулець на Криворізькому напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загарбники замінували рубіж у межах Давидового Броду – Калинівського.

Тим часом у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, що на Миколаївському напрямку, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та близько однієї батареї ствольної артилерії.

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На Південнобузькому напрямку військові РФ утримують зайняті рубежі та докладають усіх зусиль, щоб не допустити контрнаступальних дій українських захисників.

Нагадаємо, що берег річки Інгулець росіяни мінують вже не вперше.

Десять днів тому окупанти, щоб завадити наступу ЗСУ, мінували узбережжя на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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