Россияне заминировали побережье реки Ингулец – Генштаб ВСУ
Россияне заминировали побережье реки Ингулец на Южнобужском направлении.
Таким образом российские военные “подготовились” к наступлению украинских военных.
Кроме того, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, оккупанты развернули на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии.
Между тем, попытка восстановить утраченные позиции в направлении сел Сухой Ставок и Лозовое Херсонской области обернулась для российских захватчиков значительными потерями.
После этого россиянам не оставалось ничего другого, как отойти.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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