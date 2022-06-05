Июнь, 05 в 12:46

Россияне заминировали побережье реки Ингулец на Южнобужском направлении.

Таким образом российские военные “подготовились” к наступлению украинских военных.

Кроме того, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, оккупанты развернули на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии.

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Между тем, попытка восстановить утраченные позиции в направлении сел Сухой Ставок и Лозовое Херсонской области обернулась для российских захватчиков значительными потерями.

После этого россиянам не оставалось ничего другого, как отойти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.