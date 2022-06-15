Июнь, 15 в 19:43

В среду, 15 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд.

Как сообщается в заявлении Белого дома, Байден провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и сообщил, что помощь включает артиллерию, системы береговой защиты, боеприпасы для артиллерии и РСЗО.

– Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций на Донбассе. Мы также обсудили усилия госсекретаря Остина сегодня в Брюсселе по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил, – говорится в заявлении Джо Байдена.

По его словам, также США выделяют дополнительную гуманитарную помощь украинцам в размере $225 млн.

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