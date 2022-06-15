Червень, 15 в 19:43

У середу, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $1 млрд.

Як повідомляється в заяві Білого дому, Байден провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та повідомив, що допомога включає артилерію, системи берегового захисту, боєприпаси для артилерії та РСЗВ.

– Я поінформував президента Зеленського про те, що Сполучені Штати надають Україні ще $1 млрд як допомогу у забезпеченні безпеки, включно із додатковими артилерійськими та береговими засобами оборони, а також боєприпасами для артилерійських та сучасних ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки своїх оборонних операцій на Донеччині. Ми також обговорили зусилля держсекретаря Остіна сьогодні у Брюсселі щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил, – йдеться у заяві Джо Байдена.

За його словами, також США надають додаткову гуманітарну допомогу українцям у розмірі $225 млн.

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