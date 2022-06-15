Ракетные удары по западу Украины и проверка логистики в армии: что происходит на 112-й день войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский инициировал проверку логистики в армии, потому что: “Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом”, — сказал он.
Силы ПВО сбили российские ракеты в Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской.
Оккупационные войска РФ сосредоточили большое количество ствольной артиллерии в Северодонецке.
В Пентагоне заявили, что анонсированная ранее передача Украине четырех РСЗО со стороны США является лишь “начальным траншем”.
США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища пшеницы.
Еврокомиссия примет решение о статусе кандидата для Украины 17 июня.
Российские военные с 24 февраля по 15 июня потеряли:
- танков ‒ 1 440 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 3 528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 230 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 97,
- самолетов – 213,
- вертолетов – 179 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет ‒ 129 (+4),
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 485 (+12),
- специальной техники – 55 (+1).
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 250 российских захватчиков.
С начала полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 32 750.
За более чем 3,5 месяца полномасштабной войны России в Украине погибли 313 и получили ранения еще более 579 детей.
Российские войска стремятся отрезать украинские линии коммуникации с Северодонецком и Лисичанском Луганской области.
Так наступательные действия РФ восточнее Бахмута у трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск объясняют эксперты Института изучения войны.
Вооруженные силы Украины, нанеся потери российским войскам, заставили их отойти от четырех населенных пунктов на Бахмутском направлении.
15 июня украинские военные успешно отражают попытки штурма россиян в Северодонецке и Тошковке, где сейчас ведутся бои, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
15 июня в Херсоне слышны взрывы. Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.
За сутки украинские защитники на Юге Украины уничтожили 70 российских военных и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:
- один вертолет,
- одно самоходная пушка Пион,
- одна реактивная система залпового огня Град,
- три 152-миллиметровые гаубицы,
- 19 единиц бронированной техники,
- 33 единицы автомобильной техники,
- четыре единицы инженерной техники,
- два склада боеприпасов.
Президент РФ Владимир Путин не остановится на захвате Донбасса, однако имеют сомнения по поводу таких продвижений.
С такой оценкой выступил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал.
Он считает, что российский президент не удовлетворится простым захватом части востока Украины, после того как весной этого года ему не удалось свергнуть правительство в Киеве.
— Есть небольшая доля того, что он говорит тихо вслух, когда речь идет о его имперских амбициях, — сказал Колин Кал.
Колин Кал сказал, что “нарратив СМИ” сейчас таков, что россияне добиваются успехов на Востоке Украины, и “в какой-то степени это правда”. Однако успехи носят постепенный характер и сопровождаются большими потерями с обеих сторон.
— Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну… При этом я не думаю, что он сможет достичь этих целей, — сказал Колин Кал.
Заместитель главы Пентагона считает, что российские войска могут достичь некоторых тактических успехов, но украинцы держатся
— Я не думаю, что у русских есть возможность достичь этих грандиозных целей, — отметил он.
Источники: The Washington Post, Sky News