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Президент РФ Владимир Путин не остановится на захвате Донбасса, однако имеют сомнения по поводу таких продвижений.

С такой оценкой выступил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал.

Он считает, что российский президент не удовлетворится простым захватом части востока Украины, после того как весной этого года ему не удалось свергнуть правительство в Киеве.

— Есть небольшая доля того, что он говорит тихо вслух, когда речь идет о его имперских амбициях, — сказал Колин Кал.

Колин Кал сказал, что “нарратив СМИ” сейчас таков, что россияне добиваются успехов на Востоке Украины, и “в какой-то степени это правда”. Однако успехи носят постепенный характер и сопровождаются большими потерями с обеих сторон.

— Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну… При этом я не думаю, что он сможет достичь этих целей, — сказал Колин Кал.

Заместитель главы Пентагона считает, что российские войска могут достичь некоторых тактических успехов, но украинцы держатся

— Я не думаю, что у русских есть возможность достичь этих грандиозных целей, — отметил он.

The Washington Post, Sky News