К восстановлению Ирпеня присоединятся страны Западных Балкан – премьер Албании

Июнь, 15 в 20:39

Страны Западных Балкан построят квартал или отдельные дома в Ирпене, разрушенном российскими оккупантами, сообщил на брифинге в Киеве премьер-министр Албании Эдди Рама.

– Мы увидели своими глазами Ирпень, Бородянку. Я рад, что вы согласились с нашим предложением объединить усилия и построить от наших стран квартал или отдельные дома в Ирпене. Мы хотим балканским образом, без лишней бюрократии сделать это, – сказал он, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович со своей стороны заверил, что принимают украинцев, которых сейчас у них около 10 тыс., как родных людей.

– У вас есть друзья. Будьте уверены, мы пережили ваш опыт 30 лет тому назад. Мы знаем, что такое война, агрессия и военные преступления, – подчеркнул он.

На днях глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что комиссия по оценке ущерба уже исследовала около 70% области – из 69 общин в 46 есть разрушения (65% территории).

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По его словам, Кабмин уже выделил 1 млрд грн на текущие ремонты, из них 400 млн грн пошли на Киевскую область.