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Факты / Украина

Ремонт домов на Киевщине: выделенных Кабмином денег не хватит даже на окна и двери – ОВА

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ірпінь
Фото: Depositphotos

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что комиссия по оценке ущерба уже исследовала около 70% области. Об этом он рассказал в интервью Форбс.

– Из 69 общин в 46 есть разрушения – это 65% территории области. Весь этот объем нужно пройти, проанализировать, составить акты. И очень быстро… Было постановление Кабмина о выделении 1 млрд грн на текущие ремонты, из них 400 млн грн пошли на Киевскую область, – пояснил он.

По словам Кулебы, на данный момент местные комиссии проходят по общинам, фиксируют текущие разрушения (окна, двери, ремонт крыш) и составляют акты. 

– Будем закрывать эту потребность из этого источника. Очевидно, нам не хватит, потому будем просить правительство выделить дополнительное финансирование, – сообщил он.

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Источник: Forbes
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