До відбудови Ірпеня долучаться країни Західних Балкан – прем’єр Албанії

Червень, 15 в 20:39

Країни Західних Балкан побудують квартал або окремі будинки в Ірпені, зруйнованому російськими окупантами, повідомив на брифінгу в Києві прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

– Ми побачили на власні очі Ірпінь, Бородянку. Я радий, що ви погодилися з нашою пропозицією об’єднати наші зусилля та побудувати від наших країн квартал або окремі будинки в Ірпені. Ми хочемо балканським чином, без зайвої бюрократії зробити це, – сказав він, звертаючись до президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович зі свого боку запевнив, що приймають українців, яких зараз у них перебуває близько 10 тис., як рідних людей.

– У вас є друзі. Будьте впевнені, що ми пережили ваш досвід 30 років тому. Ми знаємо, що таке війна, агресія та воєнні злочини, – наголосив він.

Днями голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що комісія з оцінки збитків уже дослідила близько 70% області – із 69 громад у 46 є руйнування (65% території).

Зараз дивляться

За його словами, Кабмін вже виділив 1 млрд грн на поточні ремонти, з них 400 млн грн пішли на Київську область.