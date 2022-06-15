Июнь, 15 в 20:39

На третьем заседании формата Рамштайн ряд стран утвердил новые пакеты поддержки обороны Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

– Мы услышали сильные заявления от стран о новых пакетах поддержки обороны Украины. Многие страны сейчас покрывают потребности Украины – такие, как вооружение и боеприпасы. И многие из коллег сказали, что поддержат Украину в будущем – из тех, кто еще не начинал этого делать. Это слишком много стран, чтобы назвать и поблагодарить каждую. Но я хотел бы назвать выделить некоторые из них, – сказал Остин.

Так, он поблагодарил Германию, которая заявила, что предоставит три системы РСЗО и боеприпасы для этих систем для Украины. Отметим, что ранее Берлин обещал предоставить четыре такие системы.

– Также мы работаем плечом к плечу с Британией и Германией в разработке возможностей Украины по ракетам дальнего действия. Хотим поблагодарить Словакию за то, что она предоставила донацию необходимых боеприпасов для Украины, а также ракет. Кроме того будут предоставлены новые артиллерийские системы от таких стран, как Канада, Польша и Нидерланды, – перечислил глава Пентагона.

По его словам это – ключевые инвестиции в возможности Украины на дальних дистанциях и они будут ключевыми в рамках войны с Россией на украинском Донбассе.

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Также Ллойд Остин добавил, что новый пакет помощи США Киеву, о котором до этого объявил президент Джо Байден, включает снаряды для РСЗО, 2 системы противокорабельных ракет Гарпун, 18 гаубиц, 36 тысяч боеприпасов.